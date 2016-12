Den Inneminister vu bis elo Angelino Alfano wiesselt iwwerdeems an den Ausseministère a léisst den Gentiloni op dem Posten of.D'Regierung gouf e Méindeg den Owend am Presidentepalais zu Roum verdeedegt a muss an den nächsten Deeg nach ee Vertrauensvote am Parlament iwwerstoen.