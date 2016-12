De Fliger, dee vu Houston am Texas Direktioun Frankfurt sollt fléien, gouf no enger Bommemenace iwwer Telefon op New York ëmgeleet.

© AFP (Archiv)

Wéi et vun der däitscher Airline an den zoustännegen Autoritéiten an der Nuecht op en Dënschdeg op Twitter geheescht huet, wier d'Maschinn sécher um Fluchhafen John F. Kennedy gelant.



U Bord vum Fliger waren iwwer 500 Passagéier plus den Equipage.



De ganz Fliger gouf duerchsicht. Aner Maschinne sollen net betraff gewiescht sinn. Soss Detailer ginn et keng.