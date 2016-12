Dat geet aus dem neiste Malaria-Rapport vun der Weltgesondheetsorganisatioun ervir. 92% vun den Doudesfäll gouf et an Afrika.



D'WHO notéiert awer och vereenzelt Succèsen. Sou ass d'Zuel vun den Neiinfektiounen tëscht 2010 an 2015 weltwäit ëm 21% zeréckgaangen an den Taux vun der Stierflechkeet ëm ongeféier 29%.



Virun allem d'Situatioun vun de Fraen a Kanner an Afrika hätt sech däitlech gebessert, heescht et vun der WHO.



D'Organisatioun warnt awer och viru Réckschléi an huet eng sëlleche Länner opgefuerdert, méi finanziell Hëllef ze leeschten, fir d'Krankheet an de Grëff ze kréien.



Kirgistan a Sri Lanka gëllen zanter e puer Méint offiziell als Malariafräi. An zéng weidere Länner soll Malaria bis d'Joer 2020 eliminéiert ginn.