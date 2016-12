© AFP

Duerch d'Well vu Repressioun, zanter dem probéierte Putsch an der Tierkei, ass d'Zuel vun de weltwäit inhaftéierte Journalisten dëst d'Joer däitlech an d'Luucht gaangen. D'Hexejuegd géint Journalisten an der Tierkei géif all bekannten Dimensioune sprengen, sou d'Spriecherin vun der Organisatioun Reporter ouni Grenzen.Déi meescht Journaliste sinn an der Tierkei, China, Syrien, Egypten an am Iran inhaftéiert. Nieft 187 professionelle Journaliste géifen och 146 Blogger am Prisong sëtzen. Aktuell sinn 52 Journalisten entféiert an 21 sinn an der Gewalt vun der Terrormiliz IS.