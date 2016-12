Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

D'Finanzinstitut huet schonn eng ganz Partie Parte verkaf fir Suen an d'Keess ze kréien. UniCredit huet an dem Kontext e Méindeg annoncéiert, d'Fongegesellschaft Pioneer fir ëmgerechent bal 3,9 Milliarden Euro ze verkafen.



Duerch d'Sträiche vu 14.000 Plaze wëll d'Bank eegenen Donnéeën no d'Personalkäschten ëm 1,1 Milliard Euro reduzéieren. Bis elo wollt déi italienesch Bank ronn 7.500 Plazen ofbauen.