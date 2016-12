© AFP (Archiv)

Bei enger Drohnenattack am Irak sinn 3 héichrangeg Membere vum Islamesche Staat ëm d'Liewe komm. Dat huet den amerikaneschen Verdeedegungsministère confirméiert. D'Attack war schonn de 4. Dezember an der Géigend vu Rakka.



Zwee vun den Männer wieren direkt an d'Preparatioune vun den Attentater den 13. November zu Paräis involvéiert gewiescht. Den drëtten Extremist hat Liene mat enger Cellule, déi Attacken an der Belsch geplangt hat. De Mann war dowéinst schonn vun engem belsche Geriicht "en absence" veruerteelt ginn.