Christopher Balldelli, Chairman of the Management Board of RTL Radio (France); Guillaume de Posch, Co-CEO of RTL Group and Chairman of the Supervisory Board of Groupe M6; Nicolas de Tavernost, Chairman of the Executive Board of Groupe M6 (Président du Directoire), v.l.n.r. © Serge ARNAL / M6

Domat associéiert sech deen zweetgréisste private franséischen Tëlevisiounsgrupp mam éischte Privat-Radio-Grupp. Zesummen maachen dës Entitéiten e Chiffre d'Affaires vun 1,4 Milliarden Euro aus.Dës offiziell Annonce huet en Dënschdeg den Owend d'Generaldirektioun vun RTL Group gemaach a präziséiert, datt d'Verhandlungen tëscht M6 an RTL am Gaange wieren. D'Transaktioun muss natierlech och vum franséische Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ofgeseent ginn.Och d'Lëtzebuerger Regierung wier an de geplangten Deal fir Consultatioune mat agebonnen.Alles an allem geet et ëm e Montant vun 216 Mio Euro, deen M6 an de Kaf vun dësen RTL-Radios-Chaînen investéiert, déi hiren Numm an hir Identitéit solle behalen.Sozialpläng sollen et keng ginn – déi ganz Operatioun kéint bis de Summer d'nächst Joer ofgeschloss gi sinn.D'Bertelsmann-Filial RTL Group hält als Referenzaktionär bei M6 ronn 48,3% vun de Parten.

COMMUNIQUÉ



RTL Group planifie le regroupement de ses activités de diffusion françaises



· Une volonté de créer des synergies dans les domaines de la régie publicitaire et des investissements dans les technologies numériques par le biais du regroupement des activités de télévision et de radio

· Un engagement continu pour la production de programmes locaux et le pluralisme en France



Luxembourg/Paris, le 13 décembre 2016 – RTL Group a annoncé aujourd'hui son plan de regroupement de ses activités radio françaises au sein du Groupe M6. Avec 48,26 pour cent de participation, RTL Group est l'actionnaire de contrôle du Groupe M6, une société de média française cotée en Bourse. Les 7 et 13 décembre derniers, le Conseil d'administration de RTL Group et le Conseil de surveillance du Groupe M6 ont approuvé à l'unanimité ce projet de transaction qui reste toutefois soumise à certaines conditions : la transaction devra recevoir l'approbation du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel); RTL Radio (France) et le Groupe M6 conduiront également des discussions avec leurs représentants du personnel à travers des procédures d'information et de consultation.



Dans le cadre de cette réorganisation interne, le Groupe M6 deviendrait l'unique propriétaire de la famille de radios française, leader sur le marché (RTL, RTL 2, Fun Radio et la régie publicitaire IP France), pour la somme de 216 millions d'euros hors endettement et hors trésorerie. Cette transaction permettrait au Groupe M6 de constituer un portefeuille média unique de chaînes télévisées et de stations radio, ainsi que des services numériques, de production et de droits audiovisuels et d'autres activités de diversification.



Cette réorganisation permettrait d'accroitre l'attractivité du nouveau Groupe M6 auprès des meilleurs talents, journalistes et créatifs, ainsi qu'auprès des meilleurs animateurs en France. Dans le cadre de ce regroupement, les équipes éditoriales des stations radio RTL et des chaînes télévisées du Groupe M6 conserveront toutefois leur identité éditoriale.



Le rapprochement des équipes commerciales, dédiées aux marchés télévision, radio et digital, ouvrirait de nouvelles perspectives de croissance au groupe, plus particulièrement grâce à l'élargissement de l'offre de services cross-media qui permettront de répondre à la demande croissante des annonceurs. Par ailleurs, la mise en commun des compétences des équipes respectives permettrait une plus grande efficacité opérationnelle, notamment grâce au regroupement de certaines fonctions de support centrales et grâce à des investissements conjoints dans des technologies et plateformes de distribution numériques.



Guillaume de Posch et Anke Schäferkordt, administrateurs délégués de RTL Group, ont commenté : « RTL Radio en France a toujours été le porte-drapeau emblématique du succès de RTL Group dans ses activités de diffusion commerciale à travers l'Europe. Cette transaction vise à ouvrir un nouveau chapitre prometteur pour RTL Radio, étant donné que les rapprochements et les consolidations continuent à caractériser l'audiovisuel – pas seulement en Amérique du Nord, mais également à travers nos implantations européennes. Notre souhait de réorganiser nos activités de télévision et de radio françaises en une seule entité est avant tout suscité par notre objectif de devenir plus concurrentiels dans un univers médiatique de plus en plus numérique. Le Groupe M6 a toujours su démontrer sa capacité à créer et à développer des marques médiatiques fortes, grâce à une culture d'entreprise encourageant la liberté de création et d'innovation. Le regroupement de RTL Radio et du Groupe M6 représente un pôle puissant en termes de pluralisme et de créativité dans le paysage audiovisuel français. »



Dans le cadre de la transaction, il est prévu qu'un accord de licence de marque soit signé entre RTL Group et le Groupe M6 afin que ce dernier puisse utiliser la marque « RTL », de sorte que les marques de radio existantes (RTL, RTL 2 et Fun Radio) continuent de divertir, d'informer et d'impliquer les auditeurs français.



RTL Group fera le lien avec le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de ce projet de transaction.



JP Morgan a fourni une attestation d'équité au Conseil d'administration de RTL Group relative au projet de transaction et au fait que le prix soit équitable pour le Groupe.



À propos de RTL Group



RTL Group, leader dans la diffusion, le contenu et le numérique, détient des participations dans 60 chaînes de télévision et 31 stations de radio, dans des sociétés de production du monde entier, ainsi que dans des sociétés de l'industrie de la vidéo numérique en forte croissance. Dans le portefeuille de chaînes du plus grand groupe audiovisuel européen, on retrouve RTL Television en Allemagne, M6 en France et les chaînes RTL aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Croatie et en Hongrie ainsi qu'Antena 3 en Espagne. RTL Group exploite également les chaînes RTL CBS Entertainment et RTL CBS Extreme en Asie du Sud-Est. Les familles de chaînes de RTL Group se positionnent comme numéro un ou deux dans huit pays européens.



La station de radio phare du groupe est RTL en France, alors que RTL Group détient également des participations dans d'autres stations en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Luxembourg. La division de production de contenu de RTL Group, FremantleMedia, est l'un des plus grands créateurs, producteurs et distributeurs internationaux en dehors des États-Unis. Avec des activités dans 31 pays, le réseau mondial de FremantleMedia est à l'origine de plus de 10 000 heures de programmes par an et distribue plus de 20 000 heures de contenu dans le monde entier. En combinant les services de télévision de rattrapage, des diffuseurs aux réseaux multi-chaînes BroadbandTV, StyleHaul et Divimove, ainsi qu'à 260 chaînes YouTube détenues par FremantleMedia, RTL Group est devenu le groupe de médias européen leader dans le secteur de la vidéo en ligne. RTL Group détient également une participation majoritaire dans la plateforme de publicité vidéo programmatique SpotX. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site RTLGroup.com ou suivre RTL Group sur Twitter @rtlgroup.



RTL Group – Entertain. Inform. Engage.