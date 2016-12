Wéinst der Terrormenace huet d'Assemblée Nationale zu Paräis an der Nuecht op e Mëttwoch fir eng Rallonge bis de 15. Juli gestëmmt.

Wéi et nämlech heescht, wier de Risiko vun Attentater virun de Wahlen a Frankräich d'nächst Joer zimlech héich.



Eng Partie Deputéiert hunn iwwerdeems awer och gefuerdert, dass dëse permanenten Ausnamezoustand endlech ophéiert.



Mat 288 géint 32 Stëmmen a fënnef Enthalunge gouf d'Verlängerung vum État d'Urgence um Enn awer mat grousser Majoritéit ugeholl.



En Donneschdeg muss nach de Senat säin Accord ginn.



De franséische President François Hollande hat den Ausnamezoustand no den Attentater vu Paräis den 13. November d'lescht Joer dekretéiert - e gouf zanterhier scho véier Mol verlängert. Fir d'lescht nom Attentat vun Nice mat 86 Doudegen am Juli.