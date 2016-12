E Bus, fir d'Leit ze evakuéieren.

D'Ausenanersetzungen am Oste vun der Stad wieren eriwwer, sot de russeschen UNO-Ambassadeur Witali Tschurkin en Dënschdeg zu New York. D'Rebellen hu sech mam syresche Regime vum President Baschar al-Assad drop gëeenegt, sech aus de leschte besate Quartieren am Osten vun Aleppo zeréckzezéien. Dëse Réckzoch soll e Mëttwoch de Moien ulafen.Fir d'éischt awer sollen d'Zivilisten evakuéiert ginn. Si sollen d'Stad Direktioun Provënz Idlib verloossen, déi vun oppositionelle Milize kontrolléiert gëtt.Bis ewell huet awer nach keen d'Stad verlooss. Hannergrond sollen Differenzen tëscht dem Regime a sengem Alliéierte Russland sinn, wat den Accord mat de Rebelle betrëfft. Dat mellt e Mëttwoch de Moien de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Deemno soll déi syresch Regierung onzefridden driwwer sinn, dass Russland den Accord public gemaach huet, ouni de syresche Regime informéiert ze hunn.Journalisten op der Plaz reportéieren, dass schonn déi éischt Busse géife prett stoen, fir d'Leit ofzetransportéieren.Zanter dem Ufank vum Biergerkrich viru gutt véier Joer war déi fréier Handelsmetropol gedeelt tëscht Regierungstruppen am Westen an der Oppositioun am Osten. Virun engem Mount war et de Lancement vun enger Groussoffensiv mat Hëllef vu russesche Kampffliger. Déi humanitär Situatioun an der Stad war no Donnéeë vun den Hëllefsorganisatiounen katastrophal. Iwwer 40.000 Mënschen sinn an de leschten Deeg virun den Affrontementer fort gelaf.No Informatioune vun der Hëllefsorganisatioun "Médecins du Monde" sëtzen nach ongeféier 100.000 Mënschen op engem Territoire vu fënnef Quadratkilometer fest. D'Tierkei huet iwwerdeems annoncéiert, dass si wëllen Zeltlager fir bis zu 80.000 Flüchtlingen aus Aleppo opriichten.