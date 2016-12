Den zukünftegen amerikanesche President Donald Trump kënnt e Mëttwoch mat héichrangege Vertrieder aus dem Silicon Valley zesummen. Een zentrale Sujet soll d'Schafe vun neien Aarbechtsplazen an den USA sinn.Den Trump hat d'Technologie-Konzerner, virop Apple, opgefuerdert, méi Produktioun an hir Heemecht ze bréngen. Dës Renconter gëtt dofir mat Spannung erwaart.Während dem Wahlkampf waren d'Relatiounen tëscht direkt e puer Cheffe vun Technologiekonzerner an dem Donald Trump éischter schwiereg. Wéi amerikanesch Medie mellen, sollen nieft dem Chef vun Apple, Tim Cook, ënnert anerem och Vertrieder vu Microsoft, Google, Facebook an Amazon mat um Dësch sëtzen.D'Schafe vun neien Aarbechtsplazen ass eent vun de grousse Verspriechen, mat deem den Donald Trump d'Wahle gewonnen huet.Quasi déi ganz Elektronik-Branche weltwäit léisst schonn zanter Laangem a China produzéieren.Et gëtt net ausgeschloss, dass d'Vertrieder vun deene groussen amerikaneschen Technologiekonzerner gemeinsam Intressie mam Trump hunn. Well och si maache sech scho méi laang fir eng Steierreform staark.