Um Mëttwoch de Moien huet d'Police vun Tréier eng "Pressesofortmeldung" verschéckt: Knupperten, déi no Schëss geklongen hunn, hätten e Groussasaz vun der Police am Zentrum vun Tréier ausgeléist.



Zeien hätte vun engem Schoss géint 10.11 Auer am Kaufhaus-Parkhaus beim Margaretengässchen geschwat.



An deem Kontext wier eng Persoun, déi südlännesch ausgesinn huet, zirka 35 Joer al an op d'mannst 185 cm grouss war an eng Aarbechtsbox unhat, fortgelaf. De Mann hätt e bronge Rucksak bei sech gehat an eng Waff, déi aus senger Box geluusst huet.



Déi däitsch Police réit zu grousser Virsiicht, well de Mann eben eng Waff huet. Eng akut Gefor gesäit si awer net, dofir gëtt den Zentrum dann och net evakuéiert.



Si sicht dann och no Zeien um Telefon 0049-651 / 9779-3200.



Hiweiser op Blesséierter gëtt et keng.



D'Police ass mat ganz ville Beamten op der Plaz, fir Liicht an d'Affaire ze bréngen.



E bësse méi spéit gouf de presuméierten Täter méi genee beschriwwen: E soll aussergewéinlech grouss sinn an eng Undercut-Frisur hunn. Seng Hoerfaarf wier schwaarz.



Seng Box ass khakifaarweg, den T-Shirt ass blo-gro mat engem opfällegen "Adidas"-Text.



De Mann soll am Ufank a Richtung Porta Nigra gelaf sinn.



