Zanter Deeg huet e Video am Internet fir vill Opreegung gesuergt. An enger U-Bahn zu Berlin hat e Mann ouni Grond eng Fra d'Trapen erof gestouss.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Déi 26 Joer al Fra hat sech bei der Dot, déi schonn de 27. Oktober geschitt ass, ënnert anerem den Aarm gebrach.Der Police ass et elo gelongen den Haaptverdächtegen ze identifizéieren. Festgeholl gouf e bis ewell awer nach net, sou e Spriecher vum Parquet. Méiglecherweis huet sech de Mann an d'Ausland ofgesat.Ufank der Woch hat d'Police schonn ee vun den dräi Begleeder vum Mann identifizéiert a festgeholl. De Mann gouf zu der Saach befrot an du erëm fräigelooss.