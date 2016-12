Déi Kéier geet ëm geklauten Informatiounen, déi iwwer eng Milliard Konte betreffen. D'Attack geet op den August 2013 zeréck.Yahoo huet e Mëttwoch bekannt ginn, dass d'Hacker wahrscheinlech Nimm, E-Mail-Adressen, Telefonsnummeren, Gebuertsdatumer an a verschiddene Fäll och Passwierder geklaut hunn.Gemooss un der Zuel vun deene betraffene User handelt et sech ëm dee gréissten Dateklau, dee bis ewell opgedeckt gouf.Eréischt am September zejoert hat Yahoo bekannt ginn, dass d'Donnéeë vun op d'mannst 500 Millioune Clientë geklaut gi waren. Deemools war rieds gaange vun engem traurege Rekord, deen allerdéngs elo duerch d'Hackerattack am August dat Joer virdru getoppt gouf.