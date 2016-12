Dat mellt den amerikaneschen Noriichtesendera berifft sech op héichrangeg Responsabel vum Geheimdéngscht.De Putin hätt dëst Ugangs aus Revanche gemaach, well déi demokratesch Presidentschaftskandidatin als fréier Ausseministesch d'Legitimitéit vun de russesche Wahlen am Joer 2011 a Fro gestallt hat.De Putin hätt wollen de politesche System an den USA als korrupt duerstellen, sou NBC weider.D'hat de leschte Freideg scho gemellt, dass Insider mat Connectiounen zu Moskau der Plattform Wikileaks gehackten E-Mailen vun der Hillary Clinton zougespillt hätten.Derno ginn déi amerikanesch Geheimdéngschter mat grousser Sécherheet dovunner aus, dass russesch Hacker an d'Computersystemer souwuel vun de Republikaner wéi och den Demokraten agedronge sinn. Just awer déi geklauten Donnéeë vun den Demokrate wiere public gemaach ginn.