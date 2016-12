Nieft fräi accessibele Servicer wéi der Navigatioun an der Lokalisatioun soll Galileo ënnert anerem d'Rettung an de Bierger an um Mier erliichteren. Donieft gi Signaler vum automateschen Noutruffsystem fir Autoen, de sougenannten "eCall" iwwerdroen.Weider offréiert den europäesche Satellitten-Navigatiounssystem verschlësselt Servicer fir Regierungen, dat an Noutfallsituatiounen wéi zum Beispill bei terroristeschen Attentater.De leschte Mount goufe véier Galileo-Satellitten an de Weltall geschoss. Domadder sinn aktuell 18 vun den am Ganzen 30 Satellitten am Weltraum, bis 2020 sollen déi aner 12 nogeschoss ginn.Galileo wëll dem amerikaneschen Navigatiounssystem GPS Konkurrenz maachen. E kann no Donnéeë vun der EU-Kommissioun duerch eng nei Technik méi präzis Signaler schécken wéi den amerikanesche Konkurrent.