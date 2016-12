En ass liicht ëm 0,25 Prozentpunkten op en Niveau tëscht 0,5 an 0,75 Prozent geklommen. Dat huet d'Federal Reserve e Mëttwoch den Owend zu Washington bekannt ginn.Et ass eréischt déi zweet Hausse bannent engem Joerzéngt. Ma och mat dëser Erhéijung ass den Taux weiderhin ganz niddreg.D'Fed envisagéiert allerdéngs nach dräi weider Zënserhéijungen am Laf vum nächste Joer. De Previsiounen no soll den Taux Enn 2017 bei 1,4% leien. Bis Enn 2018 soll de Leetzëns an den USA weider op 2,1 Prozent klammen.