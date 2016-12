© AFP

Um Terrain selwer hu Rebellegruppe e Mëttwoch den Owend en neien Accord fir eng Wafferou fonnt. Dës wär och schonn a Kraaft getrueden an en Donneschdeg de Moie kéim et zu éischten Evakuatiounen; allerdéngs huet eng regimetrei Quell dës Nouvelle dementéiert, well et nach keen Accord géif ginn an d'Verhandlungen nach amgaang wären.Vu regierungsnoen Medien heescht et, dass d'Bussen ënnerwee sinn, fir d'Leit of ze transportéieren. D'Rout Kräiz huet matgedeelt, dass d'Organisatioun gefrot gi wier, Blesséierter aus Ost-Aleppo ze bréngen. Ambulanze solle scho bereet stoen.Aktivisten hunn en Donneschdeg de Moie gemellt, dass d'Affrontementer ofgeholl hunn. An der Nuecht soll et awer nach zu Ausenanersetzungen tëscht dem Regime an de Rebelle komm sinn. Nodeems d'Wafferou annoncéiert gouf, huet de syresche President nach präziséiert, et géif sou laang gekämpft ginn, bis et an dem ganze Land keng Terroriste méi ginn.An engem Telefonsgespréich si sech d'tierkesch a russesch Presidente e Mëttwoch den Owend eens gewiescht, dass d'Violatioune vun der Wafferou zu Aleppo a Syrien ophale missten. De Recep Tayyip Erdogan an de Wladimir Putin hunn dann och gemengt, dass d'Wafferou misst respektéiert ginn. De 27. Dezember wëlle sech d'Tierkei, Russland an den Iran zu Moskau gesinn, fir iwwer eng politesch Léisung vum Syrien-Konflikt ze diskutéieren.