Zu där Conclusioun kënnt d'Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch an hirem Rapport iwwert d'Pressefräiheet an der Tierkei.D'Grondprinzipie vu Mënscherechter a Rechtsstaatlechkeet géife prinzipiell ignoréiert ginn, sou d'Organisatioun.148 Journalisten a Mataarbechter vu Medie wieren am Garde à vue oder am Prisong.Nom probéierte Militärputsch Mëtt Juli goufen 169 Medien an Editiounshaiser zougemaach.