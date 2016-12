Am Pazifik gi militäresch d'Muskele spille gelooss. D'USA wëlle weider Kampffligeren an Australien stationéieren fir vis-à-vis vu China Stäerkt ze weisen.

Och d'Chinesen rüsten an der Géigend op. Satellittebiller weisen, datt China op Inselen am Südchinesesche Mier, Rakéiten an aner Ofwier-Systemer opgeriicht huet.D'Südchinesescht Mier läit tëscht China, Vietnam, Malaysia an den Philippinnen. En Drëttel vum weltwäiten Schëffstrafic fiert derduerch.