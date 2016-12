Wéi de Chrëschtmaart am Zentrum vu Charleroi op en Enn goung, gouf de Proprietaire vun engem vun de Chalete vun engem Onbekannten iwwerfall.

De Mann hat et op d'Keess vun engem vun de Chaleten ofgesinn. Hien huet d'Affer um Wee fir bei den Auto iwwerfall.



De Geschäftsmann huet sech allerdéngs gewiert, wourop den Täter geschoss huet. D'Affer gouf um Bee getraff an uerg blesséiert.



De Gangster huet sech doropshin ewechgemaach. D'Police huet direkt eng grouss Sichaktioun an d'Wee geleet. All d'Accèse fir op de Chrëschtmaart goufen direkt zougemaach an ee Sécherheetsperimeter ageriicht.