Zanter 4 Joer gouf ëm Aleppo gekämpft – d'Rebellen hu sech elo zréckgezunn.

Basis vun deem Réckzuch ass en Ofkommes tëscht dem Assad-Regime an de Rebellen. Russland als Alliéierte vum syresche Regime, grad wéi d'Tierkei als Supporter vun de Rebellen haten de Lead bei deene Verhandlungen.

Am Oste vun der Stad liewen nach eng 100.000 Leit, déi regelrecht do agespaart sinn.

Fir d'éischt awer ginn d'Zivilisten, déi Blesséiert a Krank aus der Stad evakuéiert – duerno dann ass et den Tour un de Rebelle fir d'Stad ze verloossen.

Eng ronn 20 Busse waarden op der Plaz, mä bis ewell sinn nach keng Leit evakuéiert ginn.

Alles an allem geet och vun engen 700 Schwéierblesséierte rieds, déi dréngend medezinesch Hëllef brauchen – dëst ass en humanitären Drama, deen et an deem Ausmooss zanter dem leschte Weltkrich net méi gouf.

D'Tierkei huet annoncéiert, datt e Flüchtlingscamp fir bis zu 80.000 Leit aus Aleppo installéiert gëtt.



Drénglechkeetssëtzung vum UNO-Sécherheetsrot mat der Situatioun zu Aleppo

D'Sëtzung gouf vu Frankräich ugefrot. Déi franséisch Regierung fuerdert, dass international Observateuren an déi syresch Stad geschéckt ginn. Si sollen d'Evakuatioun vun den Zivilisten an déi humanitär Hëllefsliwwerungen iwwerwaachen. Nach ëmmer sëtzen ongeféier 50.000 Leit am Oste vun Aleppo fest.Frankräich soll sech enk mat Däitschland ofgestëmmt hunn, dat net Member ass vum Sécherheetsrot. Dee wichtegste UN-Gremium sinn d'Hänn allerdéngs gebonnen. Russland huet nämlech am Sécherheetsrot ee Vetorecht.Den zukünftegen UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet d'Nigerianerin Amina Mohammed op de Poste vum Vize-Generalsekretär nominéiert. D'Maria Luiza Ribeiro Viotti aus Brasilien gëtt Chef de Cabinet. Weider huet de Guterres en Donneschdeg zu New York bekannt ginn, dass d'Südkoreanerin Kang Kyung Wha den nei geschaafte Poste vun der Strategerieberoderin iwwerhëlt. Si war bis ewell Vize-Coordinatrice fir humanitär Hëllef. D'Amina Mohammed ass aktuell nach Ëmweltministesch vun Nigeria an d'Maria Luiza Ribeiro Viotti schafft am brasilianeschen Ausseministère. Den Antonio Guterres iwwerhëlt op den 1. Januar de Poste vum UNO-Generalsekretär a gëtt domadder de Successeur vum Südkoreaner Ban Ki Moon.