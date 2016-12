"Wann eng auslännesch Regierung probéiert, de Wahlkampf ze manipuléieren, mussen d'USA handelen", sou de Barack Obama um amerikanesche Radiosender National Public Radio.Den US-President huet däitlech Wierder fonnt. Et géif een zouschloen, zu engem Moment an op enger Plaz, déi dee Moment géif determinéiert ginn. Villen dovunner kéint public gemaach ginn, aner Saachen net.D'Versioun vum Geheimdéngscht CIA, deemno Russland duerch d'Cyberattack geziilt an de Wahlkampf agegraff hätt, fir dass den Donald Trump soll gewannen, huet de Barack Obama net iwwerholl.Hien huet och evitéiert, dem Trump a sengem Entourage eng direkt Participatioun un den Attacken ze ënnerstellen. Hien huet awer kloer drop higewisen, dass déi russesch Hackerattack méi Problemer fir d'Campagne vun der Demokratin Hillary Clinton provozéiert hätt, wéi fir d'Trump-Campagne.Den nach US-President sot am Interview, deen um Freideg diffuséiert sollt ginn, dass hien den definitive Rapport iwwert d'Hackerattacken nach virum 20. Januar wëll presentéieren, wann den Donald Trump neie Chef am Wäissen Haus gëtt.