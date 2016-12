Dat huet Facebook en Donneschdeg bekannt ginn. Dat soziaalt Netzwierk wëll an dem Kontext mat internationale Konzerner zesummeschaffen, déi sech op d'Iwwerpréiwe vu Fakten spezialiséiert hunn.



Facebook war während dem amerikanesche Wahlkampf an d'Kritik geroden, well iwwert déi sozial Medien ëmmer nees Falschmeldungen an Ëmlaf bruecht a sou immens séier verbreet goufen. Kritiker haten dem Konzern virgehäit, sou de Wahlkampf zu Gonschte vum Donald Trump beaflosst ze hunn.