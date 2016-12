Dylann Roof

De Jury vun engem Bundesgeriicht zu Charleston am US-Bundesstaat South Carolina huet deen 22 Joer ale Mann an all den 33 Uklopunkte fir schëlleg fonnt.



D'Uerteel soll Uganks Januar gesprach ginn. Dem Mann dreet d'Doudesstrof.



Hien hat sech de 17. Juni d'lescht Joer an där betraffener Kierch ronderëm sech geschoss. De Paschtouer an 8 weider Persoune koumen ëm d'Liewen.