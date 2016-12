Dat huet de Focus e Freideg de Moie gemellt a berifft sech op Informatiounen aus Justiz- a Sécherheetskreesser. Doranner heescht et, dass de Jong, dee staark reliéis a radikaliséiert war, wahrscheinlech vun engem onbekannte Member vun der Terrormiliz Islamesche Staat ugestëft gi wier. De Sprengsaz war allerdéngs net detonéiert.De Jong, deen zu Ludwigshafen gebuer ass, hat de 5. Dezember e Rucksak mat engem selwer gebastelte Sprengsaz an enger Heck an der Géigend vun der Gemeng deponéiert. e Foussgänger hat de Rucksak awer entdeckt. Ma schonn den 26. November soll de Jong probéiert hunn, de Sprengsaz um Chrëschtmaart ze zünden. Hie koum elo an engem Jugendheem ënnerdaach.