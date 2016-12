51.243 Leit, déi aktuell an Däitschland de Flüchtlingsstatut hunn, wëllen nees zeréck an hir Heemecht.

An Däitschland wëllen méi wéi 51 000 Refugiéë fräiwëlleg zeréck an hir Heemecht. Den Inneministère hat um 1. Dezember 51.243 Demande virleien.Et ass dat ee Programm vu Bund a Länder an Zesummenaarbecht mat der internationaler Organisatioun fir Migratioun, déi et de Concernéierten erlabe soll, sech nees an hirer Heemecht kënnen z'etabléieren.