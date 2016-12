Prof. Raphaël Pitti : e Krichsdokter a Syrien. (16.12.2016) De Fransous, hei fir vu Metz huet zwee Bombardementer op Cliniquen mat erlieft, eng Chemesch Attack. Haut schléit de Raphael Pitti Alarme: Rett d'Mënschen.

De Fransous weist mam Fanger op d'UNO an och op d'Europäer, well déi hätten an de leschte Jore versot. Déi international Communautéit hätt nogekuckt, wéi eng Klinik no der anerer zerstéiert gouf.Nach ëmmer sëtzen dausende Leit zu Aleppo an der Fal hu keng richteg medezinesch Betreiung a kaum eppes ze Iessen.