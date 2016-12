Am kanadesche Vancouver sinn an enger eenzeger Nuecht 9 Mënschen un enger Iwwerdosis Fentanyl gestuerwen.

© AFP

Den Ament wier eng hoffnungslos Zäit fir Vancouver an e Liicht um Enn vum Tunnel wier nach net a Siicht, sou de Buergermeeschter Gregor Robertson.



Zanter Enn November wieren 160 Mënschen zu Vancouver un enger Fentanyl-Iwwerdosis gestuerwen. Am komplette leschte Joer waren et der "just" 67.

Kanada an d'USA kämpfe zanter e puer Méint géint de Mëssbrauch vu Fentanyl, deen an der Lescht massiv an d'Luucht gaang wier.



Fentanyl mécht extrem ofhängeg a soll 100 Mol méi staark sinn, wéi Morphium. An der Medezin gëtt et als Schmäerzmëttel agesat. Ma nëmmen 2 Milligramm, ze vergläiche mat 4 klenge Salzkären, kënne fir en Erwuessenen déidlech sinn.

Och den US-Popstar Prince ass am Abrëll gestuerwen, nodeems hie Fentanyl consomméiert hat.