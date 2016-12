Am Zentrum vun der Tierkei gouf et e Samschdeg de Moien eng uerg Explosioun.

© AFP

Wahrscheinlech ass eng Autosbomm an d'Luucht gaangen an huet e Bus getraff, an deem Zaldote souzen.D'Explosioun war an der Stad Kayseri, eng 300 südëstlech vun Ankara. Riets geet vu Blesséierte, deels och Doudegen. D'Situatioun ass awer nach zimlech ongewëss.De leschte Weekend ware bei zwou Bommenattacken zu Istanbul 44 Mënsche gestuerwen. E Splittergrupp vun der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK hat dat duebelt Attentat revendiquéiert.