Um Samschdeg de Moie war just eng Mass zesumme mat de Kardineel am Poopstpalais am Vatikan. Duerno sollt et just e ganz normalen Dag ginn, huet de Vatikan matgedeelt.Fir de ronne Gebuertsdag hat de Vatikan iwwregens eng extra E-mail-Adresse ageriicht. 50.000 Leit hunn dem Poopst dann och fir säi Gebuertsdag gratuléiert