No 9 Joer Bauzäit

Den Staudamm soll d'Stroumproduktioun vum Land bal verduebelen. 9 Joer gouf um Stau gebaut.De Projet ass awer ganz ëmstridden. Ëmweltschützer a Mënscherechtsorganisatiounen kritiséieren en. E géif nämlech d'Liewe vun e puer honnertdausend Mënschen am Omo-Dall, dee vun der Unesco geschützt ass, an am kenianeschen Turkana-Séi menacéieren. Och Baueren a Véiziichter kéinten hir Liewensraim fir ze schaffe verléieren.De Stau gouf zu 60% vu China finanzéiert.