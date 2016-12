Am Jemen sinn op d'Mannst 40 Zaldote bei engem Selbstmordattentat ëmkomm. Op en Neits hat sech do en Attentäter an enger Kasär an d'Luucht gesprengt.

© AFP

D'Attack war am Süde vum Jemen, an der Stad Aden.Eréischt d'lescht Woch ware bei engem Attentat an enger Kasär an der selwechter Stad 48 Zaldote gestuerwen, déi och an der Rei stoungen, fir hir Pai ze kréien. Déi Dot hat den IS revendiquéiert.Am Jemen ass zanter iwwer zwee Joer Krich.D'Truppe vum President, deen an d'Exil geflücht ass, kämpfe géint déi schiitesch Huthi-Rebellen, déi vum Iran ënnerstëtzt ginn.Den IS an d'Al Kaida wëlle vum Konflikt profitéieren an hir Präsenz am Süden an am Oste vum Land vergréisseren.