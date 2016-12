Déi Berliner Police konnt dee Mann festhuelen, deen an enger Metro-Statioun an der däitscher Haaptstad eng Fra brutal eng Trap erof gestouss hat.

© AFP

Mat engem Video war no deem Mann gesicht ginn. Et hat ee gesinn, wéi hien eng jonk Fra, déi grad eng Trap erof gaangen ass, einfach esou ouni Grond, an de Réck gestouss hat. D'Fra war mam Gesiicht a mam Uewerkierper op Träppleker gefall. Dee Video vun enger Iwwerwaachungskamera hat fir ganz vill Reaktioune gesuergt.De presuméierten Täter vu 27 Joer konnt elo an engem Reesbus zu Berlin festgeholl ginn. E Bus, deen aus Südfrankräich koum.De Mann kënnt schonn e Sonndeg virun den Untersuchungsriichter. Him kéint och versichten Doudschlag reprochéiert ginn.