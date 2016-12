Zu Marsielle hunn d'Leit géint den Assad demonstréiert. © AFP

Déi onofhängeg Observateuren sollen do d'Evakuéierung vun Zivilisten iwwerwaachen an hire Schutz assuréieren.De Sécherheetsrot kënnt am spéide Sonndegmëtten eiser Zäit zu New York beieneen. De Vote soll trotz dem Widderstand vu Russland duerchgefouert ginn. Moskau ass jo en Alliéierte vum syresche President Assad an huet e Vetorecht.Frankräich huet d'Resolutioun deposéiert. Mat den Observateure wéilt een „e weidert Srebrenica“ verhënneren. 1995 haten do bosnesch-serbesch Milizen eng 8.000 moslemesch Männer a Jongen dout gemaach.Zu Aleppo waarden dausenden Zivilisten an déi lescht Rebellen drop, aus der zerstéierter Stad eraus ze kommen.Iwwerdeems schéngt sech eppes ze doen an zwee belagerten Dierfer am Nordweste vu Syrien. Honnerte Mënsche sinn och do agekesselt. 25 Busse solle prett stoen, fir eng 1.500 Blesséiert, Fraen a Kanner, a Sécherheet ze bréngen.