Bei den Pompjeeë vun Tréier gouf de Groussalarm ausgeléist. D'Feier hat sech därmoosse séier iwwer e puer Raim verdeelt, dass e puer Bewunner vum Appartement net méi aus hire Wunnengen eraus koumen. D'Police huet si op der Récksäit vum Haus mat Hëllef vu Leederen evakuéiert.D'Pompjeeën, déi no der Police op der Plaz ukomm sinn, hunn direkt ugefaang mat läschen. Eng Fra am Rollstull an aner Bewunner goufe dunn och mat Hëllef vun der Dréileeder vun hire Balcone gerett.D'Pompjeeë hu mat schwéierem Otemschutz misse schaffen, well de gëftegen Damp sech am ganze Gebai verdeelt hat. Am Keller huet de Wee bis bei d'Feier och fir d'éischt misse fräi gemaach ginn, well do vill Géigestänn a Miwwelen gelagert waren.Insgesamt si 7 Mënschen duerch eng liicht bis schwéier Dampvergëftung blesséiert ginn.Wisou et am Keller gebrannt hat, ass nach net gewosst.Am Asaz waren iwwer Leit vun de Beruffspompjeeën Trier Wache I an II, d'Läschween vu Olewig an Irsch, de Rettungsdéngscht vun de Beruffspompjeeën, 3 Samusdokteren an d'Police vun Tréier.