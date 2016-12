De Can Dündar gouf an der Tierkei veruerteelt, well hien de Chefredakter vu Cumhuriyet war.

D'Associatioun "Reporter ouni Grenzen" denoncéiert e Klima vun der Angscht an der Tierkei ënnert de Journalisten. D'Situatioun fir d'Press hätt sech vu Mount zu Mount verschäerft, heescht et. D'Journaliste géifen iwwerleeën, mat wiem se sech treffen, wéini se telefonéieren a géifen Taxichaufferen net genee soen, wou se hi wëllen.



"Reporters sans frontières" no géing et awer och vereenzelt Liichtblécker. D'Zeitungen, wéi Cumhuriyet, och wann do vill Journaliste verhaft goufen, géifen d'Plattformen um Internet versichen, fir onofhängege Journalismus ze maachen. Allgemeng wieren d'Chancen op eng positiv Verännerung allerdéngs geréng.