Den fréieren israelesche President Mosche Katzav gëtt fréizäiteg aus dem Prisong entlooss. Déi zoustänneg Kommissioun huet um Sonndeg decidéiert, datt de Politiker no 5 vu senge 7 Joer Prisong, fir déi e wéinst Vergewaltegung veruerteelt gi war, fräi komme kann.Israelesche Medien no soll d'Decisioun 7 Deeg op Äis geluecht ginn, fir dem Parquet d'Méiglechkeet ze ginn, an Appel ze goen.De Mosche Katzav war 2010 wéinst Vergewaltegung, anere Sexualdelikter an Entrave à la justice zu 7 Joer Prisong veruerteelt ginn. De fréiere President souz zanter Enn 2011 am Prisong an huet ëmmer betount, datt hien onschëlleg wier.