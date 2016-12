Zesumme mat der Uno an der Nato hëllefen d'Benelux-Länner beim Deminage am Irak. Grad wéinst dem IS ginn et vill Minnen am Land.

© Monique Kater a Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Jean Asselborn 1



Um Weekend sinn déi dräi Ausseminister aus de Benelux-Länner am Noen Osten, dorënner och am Irak, wou si vum Premier Al-Abadi an dem irakeschen Ausseminister zu Bagdad empfaange goufen. Déi dräi Minister wëllen dem Land hir Ënnerstëtzung zousoen beim Neiopbau, soubal een d'Terroriste vum IS aus dem Land gejot huet. E wichtege Volet vun dësem Neiopbau ass den Deminage, wou d'Benelux-Länner mat der Nato an der Uno zesumme schaffen. Verschidde Géigende vum Irak si wéinst dem Kampf géint den IS verminnt. Déi Minne gëllt et, wann de Krich eriwwer ass, nees ze Raumen.Um Sonndeg kruten d'Minister zu Salmanpak, en Ausbildungszentrum fir Demineuren, gewisen, wéi de Männer hir geféierlech Aarbecht um Terrain ausgesäit.Éier et an den Irak gaang ass, waren d'Ministeren, op Initiative vum Jean Asselborn, aktuelle President vum Comité vun de Ministeren vum Benelux, a Jordanien. Dat Land huet 1,4 Millioune Flüchtlingen opgeholl an ass trotzdem stabel, seet de Lëtzebuerger Ausseminister.

Extrait Jean Asselborn 2



D'Beneluxlänner hätten dem jordaneschen Ausseminister Nasser Dschudeh hir Ënnerstëtzung zougesot, sou de Jean Asselborn. Mä wat kann de Benelux maachen?

No der Visite am Irak geet et weider op Erbil, der Haaptstad vum Kurdistan.