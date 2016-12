Déi meescht vun de Leit ware wéinst der Keelt an dem héije Kuelemonoxidgehalt an der Loft vu sech.

Flüchtling un der serbesch-kroatescher Grenz © AFP (Archiv)

Déi kroatesch Police konnt e Flüchtlingsdrama verhënneren. E Samschdeg den Owend hunn d'Beamte 67 Mënschen an enger komplett iwwerluedener britescher Camionnette entdeckt. Déi meescht vun de Flüchtlingen aus dem Pakistan an Afghanistan hu missen an d'Klinik bruecht ginn, well se duerch de Kuelemonoxid, dee se ageotemt hunn, an d'Keelt vu sech waren.



Déi zwee Schleiser aus Bulgarien goufe festgeholl. Eng Méiglechkeet a Kroatien ze bleiwen hunn d'Réfugiéen net. Si solle nees zréck Serbien geschéckt ginn, wou se hierkomm sinn.