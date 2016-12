© AFP

A Jordanien stierwe 7 Mënschen, dorënner eng kanadesch Touristen an enger Attack op e Policekommissariat. 9 Persoune goufe blesséiert, wéi eng arméiert Persounen op de Kommissariat an der Zitadelle zu Karak geschoss hunn.

Wéi d'RTBF mellt, géifen arméiert Männer den Ament och nach 14 Persounen an der Buerg als Geisel festhalen. Jordanien ass en Alliéierte vun den USA an e Member vun der internationaler Koalitioun, déi géint den Islamesche Staat kämpft.

Eng onofhängeg jordanesch Zeitung mellt antëscht, enger Spezialunitéit wier et gelongen, fir e puer Geiselen ze befreien. Iwwert hi Identitéit ass bis ewell nach näischt gewosst.



Lokale Medien no goufen d'Mënschen via Haut-Parleur vun de Moscheeën ëm déi mëttelalterlech Buerg opgeruff d'Géigend, ze verloossen. D'Zitadelle zu Karak ass bei Touriste ganz beléift.



D'Attack huet bis ewell nach kee revendiquéiert.