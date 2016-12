Zu Bernkastel-Kues huet en Déif eng Fläsch Wäin am Wäert vun 1.250 Euro geklaut.

Internat.: Am meeschte gelies

E Sonndeg tëscht 11.00 a 14.45 war den Täter an engem Gank tëscht zwee Wäikeller vun der Vinothéik an huet wuel mat Geschir d'Schlass vun enger Vitrine opgebrach an déi deierst Fläsch Wäin aus der Vinothéik geklaut: 0,75 Liter Longuicher Herrenberg Riesling Auslese aus dem Joer 1937. De Wäert gëtt op 1.250 Euro geschat.Well de Wäikeller awer mat Video iwwerwaacht gëtt, huet d'Police d'Bänner, déi si grad auswäerten. Indicen op déi gréng Fläsch si fir d'Police vu Bernkastel um 0049-6531-95270.