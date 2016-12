An der Nuecht op e Sonndeg koum et am Oste vum Land an der Provënz Süd-Kivu zu engem Ongléck an enger Minn.

Aktuell geet ee vu ronn 20 Affer aus, ma dem Biergbauminister vum Land no kéint d'Zuel vun den Affer nach klammen, well vill Leit an der Minn geschafft hunn, déi net ugemellt a registréiert waren. D'Regierung selwer hätt keng Kontroll iwwer d'Minn, well hei Zaldote géife schaffen.D'Provënz Süd-Kivu huet déi meeschte Buedemschätz am Land. Vill vum Gold, wat hei ofgebaut gëtt, gëtt an d'Nopeschlänner geschmuggelt a vun do aus wuel an Dubai. An der Demokratescher Republik Kongo kënnt et dacks zu esou Tëschefäll, well vill Minnen net ganz legal an ouni professionell Sécherheetsstandarde bedriwwe ginn.