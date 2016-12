Internat.: Am meeschte gelies

Dat sinn der 10 manner wéi d'Joer virdrun – dat mellt d'Organisatioun "Reporters sans Frontières".

Déi meescht Affer ënner Reporter goufen et mat 19 Doudegen a Syrien, iwwerdeems och Leit am Afghanistan, Mexiko, dem Irak an dem Jemen ëmkoumen.

Déi meescht Reporter koumen an hiren Heemechtslänner ëm d'Liewen.

D'ONG mellt weider, datt déi meescht vun den doudege Reporter och wierklech viséiert gewiescht wieren an dëst keng Accidenter waren.

Bannent de leschten 10 Joer sinn eng 780 Journaliste während hirem Beruff ëmkomm.

D'Zuel vun de Reporter, déi a Prisonge sinn, goung iwwerdeems och dëst Joer an d'Luucht, dat notamment duerch eng 100 Journalisten, déi an tierkesche Prisonge sinn.