E Bus mat Evakuéierten um Sonndeg.

D'Evakuatiounen aus der zerbommter syrescher Stad Aleppo ware kuerz ausgesat ginn, mä goungen e Méindeg de Muere weider: Aus dem Oste vun der Stad goufen eng 1.200 Ziviliste mat engen 20 Bussen evakuéiert – dee Chiffer gouf vun Dokteren um fréie Méindeg confirméiert.



An nach ëmmer waarden e puer dausend Leit bei Minustemperaturen drop, datt se aus der Stad erausgeholl ginn.



D'Evakuatioune waren ausgesat ginn, nodeem Busser vun islamistesche Rebellen a Brand gestach gi waren.



Am UNO-Weltsécherheetsrot soll e Méindeg iwwerdeems driwwer ofgestëmmt ginn, ob neutral Observateuren op Aleppo geschéckt solle ginn. Dës Decisioun war um Sonndeg no enger russescher Veto-Menace reportéiert ginn.



Frankräich hat an enger Resolutioun gefrot, datt Observateure missten Accès fir op Aleppo kréien, an datt humanitär Hëllef misst geleescht ginn.