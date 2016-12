Et ass u sech eng Formalitéit, mä wéinst de Kontroversen ëm d'US-Presidentielle kéint d'Reunioun vum „Electoral College“ eng aner Tournure kréien.

Internat.: Am meeschte gelies

An den eenzele Staaten kommen déi 538 Wahlmänner beieneen, fir formell och de Prozess vun de Presidentiellen ofzeschléissen.

Dës Leit sinn zwar net onbedéngt un d'Resultat vun de Wahle gebonnen, mä et gëllt als sécher, datt si wäerten den Donald Trump zum President wielen, well hie mat 306 Stëmme ka rechnen. Néideg sinn der 270 fir an d'Wäisst Haus ze kommen.

Queesch uechter d'USA hat d'Hillary Clinton zwar 2,8 Millioune Stëmme méi kritt wéi den Trump, mä wéinst dem System awer d'Wahle verluer.

Den 20. Januar iwwerhëlt den Trump de Presidentestull vum Barack Obama.