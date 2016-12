Däitschland an d’Belsch ënnerschreiwen um Méindeg een Accord, fir d’Kooperatioun am Beräich vun der Atom-Sécherheet ze garantéieren.

Duerch den Accord soll och eng Nuklear-Kommissioun gegrënnt ginn, déi d’nächst Joer fir déi éischte Kéier soll zesummekommen. Allerdéngs kritiséieren déi däitsch Gréng d’Ofkommes. Hei géif de Bierger net kënne genuch matschwätzen.



Hannergrond vum Accord sinn d’Diskussiounen ëm déi belsch Nuklearzentralen Tihange an Doel, an d’Problemer déi an de leschte Joren do opgetruede sinn. 2012 goufe Rëss, ënnert anerem eng vun 18 Zentimeter, un de Cuvë vun de Reaktere fonnt.