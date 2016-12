© afp

Jemen / Reportage Nico Graf



De Krich ass hannert dem Syrien-Krich méi e klengen, mä de Krich am Jemen ass och ganz schlëmm, well et och do der ziviller Populatioun schlecht geet.

De Marten Mylius vun der Hëllefsorganisatioun Care international war schonn dacks am Jemen fir ze hëllefen. Elo ass hien Noutfall-Coordinateur an iwwer Telefon zu Kairo ze erreechen. "De Krich am Jemen ass en alen", seet hien, "an erëm eskaléiert zanter zwee Joer."

Marten Mylius: Es ist wirklich dramatisch, wir haben eine Krisensituation, was die Ernährungslage angeht. Da sind mehr als zwei Millionen Menschen von Unterernährung betroffen, es gibt jetzt seit ein-zwei Monaten Ausbrüche der Cholera, was es ja schon ewige Jahre nicht mehr gegeben hat im Jemen. Die Gesundheitsversorgung ist komplett zusammengebrochen und es gibt diverse Restriktionen, was man ins Land bringen kann, und gerade für ein Land, das aus Importe, gerade was die Ernährung angeht, angewiesen ist, hat das dramatische Konsequenzen. Der Krieg geht ununterbrochen weiter.

An uewendrop kommen elo Problemer mam Drénkwaasser. Dees gouf et am Jemen ni vill an elo nach manner.

Marten Mylius: Sanaa, die Hauptstadt wurde mehr als tausend mal bombardiert in den letzten eineinhalb Jahren. Da sind natürlich viele Infrastruktureinrichtungen, viele Pumpen, neue Wasseranlagen, Dronen usw. kaputt gegangen und zerstört worden. Von daher sind viele Menschen darauf angewiesen, sich das Wasser, aus sage ich mal, unsicheren Quellen zu holen. Die haben zwar Wasser, aber das ist dann oft verschmutzt, verunreinigt. Das macht die Lagen natürlich dramatisch, vor allem was die Gesundheitssituation angeht.



Well Saudi-Arabien am Jemen-Krich matmëscht, gëtt nawell dacks gesot, do géif et och ëm e Konflikt tëschent Sunnitten a Schiite goen. Falsch, seet de Spezialist. De Krich tëschent Regierungssympathisanten an Huthi-Rebellen hätt aner Grënn.

Marten Mylius: Es geht hier nicht um Religion, es geht hier um ganz handfeste Machtinteressen und das sind verschiedene Gruppierungen, die dadrum konkurrieren.

Ëmmerhin, et gëtt ëmmer erëm matenee geschwat a verhandelt, och iwwer eng Iwwergangsregierung. De Problem wier deen, wéini genee d'Kontrahenten d'Waffe sollen ofginn. Gutt awer datt geschwat gëtt.

Marten Mylius: Von daher, wir sind, sage ich mal, vorsichtig optimistisch, was das angeht. Zumindest gibt es eine Inititiave und zumindest hat man sich über Ziele verständigt.