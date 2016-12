Wat mir zu Lëtzebuerg am klenge Mooss erliewen, gehéiert an der irakescher Regioun Kurdistan zum Alldag, vill Flüchtlingsfamille sichen hei no Hëllef.

X

Vill Leit lafen aus der IS-Héichbuerg Mossul fort an hire Wee geet an de Kurdistan, wou si hoffen, mat hire Kanner zesummen de Krich an hirem Land z'iwwerliewen. Dacks ass hiert d'Zil d'Haaptstad Erbil. Aus deem Grond huet d'UNO an d'Organisation Internationale de la Migration, kuerz OIM, de Kurden an der irakescher Zentralregierung hir Hëllef bei der Leedung an Organisatioun vun de Flüchtlingscampen ugebueden.Op Initative vu Lëtzebuerg a well de Jean Asselborn den Ament d'Presidence huet vun de BeNeLux-Länner, waren déi 3 Ausseminister sech d'Situatioun vun de Refugien an der irakescher Kriseregioun ukucken.Aktuell liewen 11.000 Leit am Lager a ronderëm sinn der nach eng Kéier 40.000 logéiert. Bis zu 75.000, déi vu Mossul aus flüchten, kéinten opgeholl ginn.