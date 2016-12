No heftege Protester vun Déiereschützer an Norwegen däerfe manner Wëllef erschoss ginn, wéi geplangt war.

© afp

Amplaz 47, däerfen elo nëmme 15 Wëllef erschoss ginn, confirméiert de Klima- an Ëmweltminister Vidar Helgesen um Dënschdeg zu Oslo.



Mam Erschéisse vun de Wëllef géif Norwegen géint seng eege Gesetzer, ma och géint d'Berner Konventioun fir de Schutz vu wëllen Déieren an

deenen hire Liewensraim, verstoussen, esou de Minister.

Déi 47 Wëllef stelle fir d'Schof an aner Déieren net genuch Gefor duer, dass d'Erschéisse kéint gerechtfertegt ginn.



Lescht Joer am Wanter waren tëscht 65 an 68 Wëllef a Norwegen registréiert ginn, 25 weiderer hunn an der Grenzregioun zu Schwede gelieft.

Obwuel de Wollef a Norwegen op der Lëscht vun de bedreeten Déieren steet, war am September zejoert erlaabt ginn, 47 Déieren ze erschéissen.



Woubäi Associatioune vu Baueren dofir waren, huet d'Natur an d'Ëmweltorganisatioun World Wide Fund For Nature (WWF) vun engem Ofschluechte vun den Déiere geschwat.



Dass d'Regierung déi Zuel elo erofgesat huet, wier fir d'Organisatioun de beschte Chrëschtdagscadeau, esou d'Generalsekretärin Nina Jensen um Dënschdeg.