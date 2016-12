Wéint der Attack zu Berlin huet d'Police an der eelster Stad vun Däitschland d'Sécherheetsmesure ronderëm de Chrëschtmaart nach eemol verschäerft.

© C. Hochard

Polizisten an Uniform an an ziviler Kleedung zirkuléiere ronderëm. Um Dënschdeg um 18 Auer gëtt dann och zu Tréier eng "Minute de silence" ofgehalen. Den Tréirer Chrëschtmoart ass nach bis den 22. Dezember op.